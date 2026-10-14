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Новости Украина

В Чернобыльском заповеднике обнаружили редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины

UA NEWS 14 Октября 2026 10:45
В Чернобыльском заповеднике обнаружили редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые обнаружили редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины. Среди них — вьяз и ерш-носарь. Исследования проводились на реках Припять и Уж.

Учёные собрали исследовательские материалы и оценили биоразнообразие на контрольных участках двух рек. Также они получили данные о размерах и весе представителей различных видов рыб.

«Учёные Чернобыльского заповедника провели сбор исследовательского материала, оценили биоразнообразие на контрольных участках рек Припять и Уж, а также собрали данные о размерных и весовых показателях популяций плоскирки, плотвы, клепца, окуня, леща и верховодки», — рассказали специалисты.

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Среди интересных находок предыдущих исследований — вьяз и ерш-носарь, занесенные в Красную книгу Украины.

Помимо выявления редких видов, исследователи изучают популяции распространённых рыб, в частности плоскирки, плотвы, клепца, окуня, леща и верховодки.

Такие исследования позволяют отслеживать состояние ихтиофауны и накапливать данные о биоразнообразии водоемов Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Полученные результаты помогают ученым оценивать видовой состав рыб в реках Припять и Уж и наблюдать за изменениями в водных экосистемах.

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Об этом сообщили специалисты Чернобыльского заповедника.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в сентябре можно было встретить много угрей. Змеи покидают свои укрытия, чтобы погреться на солнце, поохотиться и набраться сил перед наступлением холодов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали одичавших коров, которые поселились на территории бывшей фермы.  Как рассказали представители заповедника, животные свободно передвигаются по его территории, самостоятельно находят пищу и воду, держатся вместе и сами выбирают места для отдыха.

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