В Полтавской области лесники выпустили фазанов в дикую природу

В Полтавской области лесоводы пополнили естественные угодья обыкновенными фазанами. Более восьми лет егеря Пригородного лесничества Слобожанского филиала ГП «Леса Украины» занимаются разведением этих птиц, чтобы увеличить их численность в дикой природе.

Ежегодно угодья области пополняются новыми фазанами. Для этого работники лесного хозяйства обеспечивают птицам надлежащие условия выращивания и постепенной адаптации к естественной среде обитания.

Выращивание дикой птицы в вольерных условиях требует специального ухода и надлежащей инфраструктуры. На территории хозяйства организован полный цикл разведения фазанов.

Он предусматривает инкубатор для выведения птенцов, помещение с брудером для их передержки и вольеры, где молодые птицы адаптируются перед выпуском в природу.

При выборе мест для расселения лесоводы учитывают естественные потребности птиц.

undefined

Фазанов выпускают на территории с густыми кустарниками, высокой травой и вблизи водоемов. Такие места обеспечивают птицам достаточную кормовую базу и укрытие от хищников.

Благодаря работе егерей фазанов постепенно возвращают в естественные угодья Полтавщины, создавая условия для их дальнейшего существования в дикой природе.

Об этом сообщает филиал «Слобожанский лесной офис».

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые зафиксировали редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины. Среди них — вьяз и ерш-носарь. Исследования проводились на реках Припять и Уж.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в сентябре можно было встретить много угрей. Змеи покидают свои укрытия, чтобы погреться на солнце, поохотиться и набраться сил перед наступлением холодов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали одичавших коров, которые поселились на территории бывшей фермы. Как рассказали представители заповедника, животные свободно передвигаются по его территории, самостоятельно находят пищу и воду, держатся вместе и сами выбирают места для отдыха.

Читай нас в