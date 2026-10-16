Во Львове частные перевозчики могут сократить количество рейсов автобусов

Во Львове частные перевозчики заявили о частичном прекращении обслуживания городских автобусных маршрутов из-за задержки выплат за льготные перевозки. Из-за нехватки средств у предприятий не хватает денег на топливо, а также возникла задолженность по выплате зарплат работникам.

«Неоплата средств за льготные перевозки. Неважно, что город две недели назад подал их на оплату, мы не получили их на свой счет. У нас нет средств, чтобы купить топливо в необходимом количестве. Если мы попросили людей, и водители выходят на работу без зарплаты и едут, то автобусы без топлива ехать не могут», — заявил Самардак.

По его словам, перевозчики уже направили письма о частичном прекращении обслуживания городских маршрутов.

«Ситуация такова, что если мы не приостановим работу части маршрутов, то вообще не сможем выехать», — добавил руководитель «Экопастранса».

В то же время Игорь Самардак не уточнил, какую именно сумму платежей задержало Государственное казначейство.

По словам исполняющего обязанности директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олега Партики, общая сумма задержанных платежей для перевозчиков составляет около 130 млн грн.

Эти средства предназначены для покрытия расходов на зарплаты работников, топливо, горюче-смазочные материалы и другие нужды, необходимые для стабильной работы общественного транспорта.

«В эти средства входят зарплата, горюче-смазочные материалы, само топливо и сопутствующие расходы, необходимые для обеспечения качественной перевозки пассажиров в нашем сообществе. Собственно, на сегодняшний день у перевозчиков уже есть задолженность по заработной плате, за топливо и другие материалы. Это десятки миллионов гривен. Это огромная задолженность. В долг перевозчикам уже никто ничего не дает. Ситуация уже критическая», — отметил Олег Партика.

Из-за финансовых трудностей во Львове рассматривают возможность временной приостановки работы убыточных маршрутов или сокращения объемов перевозок.

По словам Олега Партики, одной из возможных мер является сокращение количества часов работы автобусов. В частности, могут сократить вечерние рейсы.

«Возможно, будем сокращать количество рабочих часов, то есть вечерний график может быть сокращен. Будем принимать меры, которые позволят экономить средства и поддерживать баланс на рынке перевозок», — пояснил чиновник.

Таким образом, задержка платежей может повлиять на доступность общественного транспорта во Львове. В то же время конкретный перечень маршрутов, на которых возможны изменения, и сроки их введения пока не уточнены.

Концерн «Экопастранс» объединяет трех частных перевозчиков Львова:

ООО «Мира и К»;

ООО «Фиакр Львов»;

ПАО «АТП-14630».

Эти предприятия совместно обслуживают значительную часть автобусных маршрутов города. Поэтому возможное сокращение их работы может сказаться на перевозке пассажиров.

В настоящее время перевозчики заявляют о финансовых трудностях, связанных с задержкой бюджетных выплат за льготные перевозки. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поступления средств и возможности предприятий обеспечивать работу автобусов.

Об этом 15 октября в видеообращении сообщил руководитель концерна «Экопастранс» Игорь Самардак.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести специальные бонусы для женщин, которые будут устраиваться на работу водителями коммунального транспорта.

В Ивано-Франковске частные перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в маршрутках с 20 до 25 гривен. Городские власти рассматривают возможность увязать изменение тарифа с установкой валидаторов для безналичной оплаты.

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