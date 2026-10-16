В Карпатах спасатели нашли туристов, которые заблудились из-за непогоды

В Карпатах из-за резкого ухудшения погодных условий четверо туристов оказались в сложной ситуации и нуждались в помощи горных спасателей. Одной из участниц группы, 2004 года рождения, стало плохо из-за истощения.

16 октября в 02:00 горные спасатели получили сообщение о группе из четырёх туристов, находившихся между горами Брескул и Пожижевская. Из-за ухудшения погоды и истощения одной из участниц группа уже не могла безопасно продолжать маршрут и нуждалась в помощи.

«Из-за ухудшения погоды и истощения одной из участниц, 2004 года рождения, группа нуждалась в помощи», — сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

Несмотря на отсутствие связи с туристами, спасателям удалось установить их местонахождение. Горные спасатели из Ворохты отправились на помощь и добрались до группы.

Всех четырёх туристов сопроводили до учебно-спортивной базы «Заросляк».

Спасатели призывают туристов учитывать осенние погодные условия при планировании походов в горы. В этот период снег, низкая температура воздуха, сильный ветер и ограниченная видимость могут существенно затруднять передвижение.

Такие условия повышают риск переохлаждения, истощения и потери ориентации, особенно на высокогорных маршрутах.

По информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 08:45 на горе Поп-Иван было облачно, а видимость оставалась ограниченной. Ветер дул с севера со скоростью 12 метров в секунду, температура воздуха составляла -5 °C.

Спасатели подчеркивают: перед выходом в горы необходимо проверять прогноз погоды, оценивать сложность маршрута и собственные физические возможности, иметь соответствующую одежду и снаряжение. При неблагоприятных погодных условиях от похода лучше отказаться или перенести его на более безопасное время.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook.

В высокогорье Карпат, несмотря на осеннее время года, уже установились зимние погодные условия.

На вершине горы Пип Иван Черногорский в Карпатах 13 октября зафиксированы зимние погодные условия со снежным покровом и минусовой температурой. Погода в высокогорье резко ухудшилась, наблюдается плотная облачность и значительное ограничение видимости.

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