В Днепропетровской области похоронили пятерых детей семьи Вороновых, убитых россиянами

В поселке Радушное Днепропетровской области состоялась церемония прощания с пятью детьми из многодетной семьи Вороновых, погибшими в ночь на 30 июля в результате попадания северокорейской баллистической ракеты в их дом 30 июля. Экспертизы длились несколько месяцев, всё это время дети считались пропавшими без вести.

Правоохранители подтвердили гибель 13-летнего Захария, 14-летней Виорики, 16-летней Доминики, 9-летней Федерики и полуторагодовалого Артема. Ранее также была подтверждена гибель родителей Елены и Артема и ещё трёх детей — Марка, Азария, Илая и Эмилии.

Источник: «Суспильне Днепр».

Напомним, в ночь на 30 июля российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

После российского ракетного удара по частному дому в поселке Радушное на Криворожье 30 июля из-под завалов удалось спасти только домашнюю собаку по кличке Рокки. Четвероногого спас журналист местного издания «Свои Кривой Рог». Остальные члены многодетной семьи Вороновых погибли в результате атаки.

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