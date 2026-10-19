Госказначейство парализовало Львов, заблокировав платежи — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о риске коллапса коммунальной инфраструктуры города из-за задержки выплат со стороны Государственной казначейской службы. По словам мэра, по состоянию на 19 октября заблокировано более 1,086 млрд грн городских средств, что привело к задолженности по зарплатам и уходу работников с коммунальных предприятий.

Среди заблокированных средств — 17,9 млн грн на заработную плату дворников, 158 млн грн на функционирование общественного транспорта и топливо, а также 1,218 млн грн на социальные перевозки людей с инвалидностью. Садовый подчеркнул, что деньги у города есть, и призвал правительство срочно разблокировать критически важные платежи.

Источник: Заявление Андрея Садового.

1 октября город официально обратился к премьер-министру и профильным министрам. Эта ситуация касается не только Львова, но и других городов Украины, поэтому Ассоциация городов также обратилась к правительству.

Во Львове частные перевозчики заявили о частичном прекращении обслуживания городских автобусных маршрутов из-за задержки платежей за льготные перевозки. Из-за нехватки средств у предприятий не хватает денег на топливо, а также возникла задолженность по выплате зарплат работникам.

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