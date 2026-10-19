Держказначейство паралізувало Львів блокуванням платежів — Садовий

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Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про ризик колапсу комунальної інфраструктури міста через затримку виплат Державною казначейською службою. За словами мера, станом на 19 жовтня заблоковано понад 1,086 млрд грн міських коштів, що призвело до заборгованості із зарплат та виходу працівників із комунальних підприємств.

Серед заблокованих коштів — 17,9 млн грн на заробітні плати двірників, 158 млн грн на функціонування громадського транспорту та пальне, а також 1,218 млн грн на соціальні перевезення людей з інвалідністю. Садовий підкреслив, що гроші у міста є, та закликав уряд терміново розблокувати критично важливі платежі.

Джерело: Заява Андрія Садового.

1 жовтня місто офіційно звернулось до прем’єр-міністра та профільних міністрів. Ця ситуація стосується не тільки Львова, а й інших міст України, тому Асоціація міст також звернулась до уряду.

У Львові приватні перевізники заявили про часткове припинення обслуговування міських автобусних маршрутів через затримку платежів за пільгові перевезення. Через нестачу коштів підприємствам бракує грошей на пальне, а також виникла заборгованість із виплати зарплат працівникам.

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