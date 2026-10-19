В Ровно российский удар повредил склад фармацевтического дистрибьютора «БаДМ»

В Ровно в результате российской атаки был разрушен склад одного из крупнейших национальных дистрибьюторов фармацевтической продукции — компании «БаДМ».

Под удар попал объект площадью 2 370 кв. м, функционировавший в городе с 2012 года. В результате обстрела никто из сотрудников и гражданских лиц не пострадал.

Это уже не первый случай целенаправленных атак РФ на фармацевтическую инфраструктуру компании. В частности, склад «БаДМ» в Ровно был атакован 14 сентября, а в результате ночного обстрела 6 декабря 2025 года был полностью уничтожен ее распределительный центр площадью 43 тыс. кв. м.

Источник: «Экономическая правда».

Российский обстрел в ночь на 19 октября повредил производственные мощности украинского бренда одежды и аксессуаров Harvest clothing. Во время атаки сотрудники компании находились в укрытиях, поэтому среди персонала никто не пострадал.

Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российской атаки в ночь на 19 октября. На обнародованных кадрах объект выглядит разрушенным.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие

.

Читай нас в