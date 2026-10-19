У Рівному російський удар пошкодив склад фармдистриб'ютора БаДМ

0:00 / 0:00

У Рівному внаслідок російської атаки зазнав руйнувань склад одного з найбільших національних дистриб'юторів фармацевтичної продукції — компанії «БаДМ».

Під удар потрапив об'єкт площею 2 370 кв. м, що функціонував у місті з 2012 року. Внаслідок обстрілу ніхто з працівників та цивільних не постраждав.

Це вже не перший випадок цілеспрямованих атак рф на фармацевтичну інфраструктуру компанії. Зокрема, склад «БаДМ» у Рівному був атакований 14 вересня, а внаслідок нічного обстрілу 6 грудня 2025 року було повністю знищено її розподільчий центр площею 43 тис. кв. м.

Джерело: «Економічна правда».

Російський обстріл в ніч проти 19 жовтня пошкодив виробничі потужності українського бренду одягу та аксесуарів Harvest clothing. Під час атаки співробітники компанії перебували в укриттях, тому серед персоналу ніхто не постраждав.

Торговельний центр Cosmo Multimall у Києві зазнав масштабних руйнувань унаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня. На оприлюднених кадрах об’єкт виглядає зруйнованим.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

Київ збільшить кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро.

Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі

.

Читай нас у