В Закарпатье вспыхнул пожар в старинной церкви

В селе Угля Тячевского района Закарпатской области произошел пожар в Свято-Рождественско-Богородичной церкви УПЦ МП. В результате возгорания огонь повредил алтарь храма, построенного в XIX веке.

В понедельник, 19 октября, дым в помещении заметили служители храма. На место происшествия прибыли спасатели из Тячева, Дубового, Драгова и местной пожарной команды села Чумалево.

«Пожар возник вблизи алтаря. Пока одни спасатели тушили пламя, другие помогали выносить церковное имущество. Из-за сильного задымления спасатели работали в защитных аппаратах», — сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали за час. Огонь повредил алтарь и церковные предметы на площади 10 м².

Как видно на фото ГСЧС, пожар произошел в Свято-Рождественской Богородичной церкви УПЦ МП. По информации Викимапии, каменный храм в Угле был построен в 1875 году.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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