Во Львовской области будут судить иностранца за продажу автомобилей, предназначенных для гуманитарной помощи

Во Львовской области предстанет перед судом 35-летний гражданин Молдовы за незаконный ввоз 16 автомобилей премиум-класса под видом гуманитарной помощи для ВСУ, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млн грн.

Следствие установило, что с июля по ноябрь 2024 года обвиняемый использовал реквизиты фиктивного благотворительного фонда и привлекал «слепых» водителей для пересечения границы через пункты пропуска Шегини – Медика и Устилуг.

Ввезенные автомобили, среди которых BMW, Mercedes-Benz, Audi и Toyota, не попали к военным, а были проданы за наличные или использовались для собственных нужд. Детективы БЭБ направили обвинительный акт в суд по части первой статьи 201-4 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 680 тысяч гривен или лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Львовская областная прокуратура и Национальная полиция Украины.

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