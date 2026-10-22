W obwodzie lwowskim odbędzie się proces cudzoziemca oskarżonego o sprzedaż samochodów z pomocy humanitarnej

W obwodzie lwowskim przed sądem stanie 35-letni obywatel Mołdawii oskarżony o nielegalny przywóz 16 samochodów klasy premium pod pozorem pomocy humanitarnej dla Sił Zbrojnych Ukrainy, co spowodowało straty dla państwa w wysokości prawie 2 mln hrywien.

Śledztwo wykazało, że od lipca do listopada 2024 roku oskarżony posługiwał się danymi fikcyjnej fundacji charytatywnej i angażował kierowców działających na ślepo do przekraczania granicy przez przejścia graniczne w Szegini – Medyka oraz Ustyług.

Przewiezione samochody, wśród których znalazły się BMW, Mercedes-Benz, Audi i Toyota, nie trafiły do wojska, lecz zostały sprzedane za gotówkę lub wykorzystane na własne potrzeby. Detektywi BEB skierowali akt oskarżenia do sądu na podstawie części pierwszej artykułu 201-4 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewiduje karę w postaci grzywny w wysokości do 680 tysięcy hrywien lub pozbawienia wolności na okres do sześciu lat.

Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie oraz Narodowa Policja Ukrainy.

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