Ограничения Starlink для украинских военных по-прежнему действуют — Зеленский

Оборудование спутниковой связи Starlink и Starshield перестает функционировать на различных участках фронта при движении со скоростью 130–161 км/ч. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ.

Технические ограничения негативно сказываются на фронтовой логистике и затрудняют применение беспилотников различного типа, в частности ударных дронов средней дальности (mid-strike) и дронов-перехватчиков реактивных «Шахедов». Глава государства подчеркнул, что вопрос возобновления полноценной работы сервисов будет вновь вынесен на обсуждение с международными партнерами на всех уровнях.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского.

В программе Meet the Press на телеканале NBC президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американское правительство направило сигнал об ограничении функционала систем Starlink и Starshield для Украины, после чего компания SpaceX технически реализовала эти ограничения.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказывал ограничить скорость Starlink в Украине

Читай нас в