В Закарпатье раскрыли подпольный цех по производству суррогатного алкоголя

Правоохранители Закарпатского управления ДВБ Нацполиции и детективы ТУ БЕБ пресекли деятельность подпольной сети по изготовлению и сбыту суррогатного алкоголя и контрафактных сигарет.

В ходе 29 обысков в местах изготовления, хранения и транспортировки фальсификата изъято более 48 000 литров спирта, более 9 500 пачек сигарет без марок акцизного налога, более 1 000 бутылок готового алкоголя и 5 автомобилей.

Пятерым участникам схемы сообщено о подозрении в незаконном обороте подакцизных товаров и подделке акцизных марок (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 199, чч. 1, 2 ст. 204 УК Украины). Один из фигурантов задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Источник: Национальная полиция Украины.

Ранее в Черновицкой области силовики раскрыли подготовку к незаконной переправке контрафактных табачных изделий через государственную границу.

Напомним, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в феврале 2026 года продемонстрировал тенденцию к сокращению и составил 17,6% по сравнению с 17,8% в октябре прошлого года.

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