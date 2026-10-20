Зеленский и Виткофф начали переговоры в Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии. К встрече также присоединились президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. Переговоры проходят после досрочного завершения предыдущей встречи украинской и американской делегаций в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло. К переговорам также присоединились президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. Таким образом, во встрече принимают участие представители Украины, США и двух европейских стран.

В то же время пока нет полной информации о повестке дня переговоров и конкретных вопросах, которые обсуждают участники. Также не сообщалось о результатах встречи или достигнутых договоренностях.

Что предшествовало переговорам

Предыдущая встреча украинской и американской делегаций в Майами завершилась досрочно. По информации, приведенной в предыдущих сообщениях, это произошло на фоне договоренностей Вашингтона с Москвой по поводу дизельного топлива. Тогда переговоры вызвали напряжённость в отношениях между Украиной и США. Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение американской стороны и заявил, что украинскую делегацию в ходе переговорного процесса использовали в качестве «ширма».

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Эта ситуация привлекла дополнительное внимание к дальнейшим контактам Киева и Вашингтона. Для Украины важно, чтобы в ходе переговоров учитывались ее позиция и вопросы безопасности, а решения о будущем страны не принимались без ее участия.

Какую роль играют европейские лидеры

Участие президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре расширяет состав участников встречи. Обе страны являются членами НАТО и принимают участие в европейских дискуссиях по вопросам безопасности и поддержки Украины. Однако сам факт присутствия европейских лидеров не свидетельствует о том, что стороны уже согласовали совместные решения. Для оценки результатов встречи необходимы официальные заявления участников или сообщения о конкретных договоренностях.

Дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от позиций Украины и США, а также от того, удастся ли участникам согласовать подходы к ключевым вопросам. Пока что главной подтвержденной информацией остается начало встречи в Осло с участием четырех политических лидеров и представителей государств. О начале встречи сообщили украинские СМИ со ссылкой на телеканал ТСН.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами. Среди ключевых тем переговоров — мирные усилия, укрепление противовоздушной обороны и совместное производство.

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