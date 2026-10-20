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Новости Украина

Фото: Виталий Ким появился на публике с синяком и отеком возле глаза

UA NEWS 20 Октября 2026 17:13
Фото: Виталий Ким появился на публике с синяком и отеком возле глаза

Министр по делам ветеранов Виталий Ким во время рабочей поездки в Сумскую область появился перед камерами с синяком и опухшим глазом. На одной из бровей также заметили пластырь.

В последние дни Ким неоднократно попадал на фото и видео с заметной травмой. При этом он не комментировал ее причины.

Во время визита в Сумы Ким также почтил память погибших украинских военных, возложив цветы к мемориальному знаку на Аллее Славы Центрального кладбища.

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Министерство по делам ветеранов планируют реорганизовать после анализа работы ведомства. Структуру адаптируют к конкретным задачам, для каждой из которых определят ответственных лиц и сроки выполнения.

Новоназначенный министр по делам ветеранов Виталий Ким прокомментировал общественное возмущение, возникшее после его назначения. Чиновник подчеркнул, что с 2022 года живет войной, попросил украинцев дать ему шанс и пообещал в ближайшее время представить план изменений в работе министерства.
 

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