Zdjęcie: Witalij Kim pojawił się publicznie z siniakiem i opuchlizną przy oku

Minister ds. weteranów Witalij Kim podczas podróży służbowej do obwodu sumskiego pojawił się przed kamerami z siniakiem i opuchniętym okiem. Na jednej z brwi zauważono również plaster.

W ostatnich dniach Kim wielokrotnie pojawiał się na zdjęciach i filmach z widocznymi obrażeniami. Nie skomentował jednak przyczyny tych obrażeń.

Podczas wizyty w Sumach Kim oddał również hołd poległym ukraińskim żołnierzom, składając kwiaty pod pomnikiem na Alei Chwały na Cmentarzu Centralnym.

Ministerstwo ds. Weteranów planuje reorganizację po przeprowadzeniu analizy działalności resortu. Struktura zostanie dostosowana do konkretnych zadań, dla których wyznaczono osoby odpowiedzialne oraz terminy realizacji.

Nowo mianowany minister ds. weteranów Witalij Kim skomentował oburzenie społeczne, które pojawiło się po jego mianowaniu. Urzędnik podkreślił, że od 2022 roku żyje wojną, poprosił Ukraińców, by dali mu szansę, i obiecał, że w najbliższym czasie przedstawi plan zmian w pracy ministerstwa.



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