Matka zmarłego obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra Olenczanka, którego pochowano w obwodzie dniepropetrowskim pod pozorem ratownika, w wypowiedzi dla mediów zaprzeczyła, jakoby służył on w rosyjskich siłach zbrojnych, twierdząc, że pracował w strukturach Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej.

Opublikowano zdjęcia z jego osobistego profilu w serwisie społecznościowym „VKontakte” z lat 2017, 2018, 2024 i 2025, na których jest on przedstawiony w mundurze wojskowym, skomentowała słowami: „No i co z tego, że na zdjęciu widnieje rok 2025”.

Następnie opublikowano nagranie wideo z dnia 16 września 2023 roku — w dniu urodzin Olenchenko. Na nagraniu widać Olenchenko oraz dwóch żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w charakterystycznych mundurach z odpowiednimi znakami rozpoznawczymi, nakryciami głowy i naszywkami. Opublikowane materiały potwierdzają fakt odbywania przez Aleksandra Olenchenko służby wojskowej w szeregach armii rosyjskiej podczas inwazji na pełną skalę.

Źródło: Anatolij Sztefan.

W miejscowości Domotkan w gminie Werchnodniprowskiej w obwodzie dniepropetrowskim pochowano 34-letniego żołnierza armii rosyjskiej Aleksandra Olenchenko. Miejscowym mieszkańcom rzekomo przedstawiono go jako strażaka-ratownika, który zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Przypomnijmy, że rosyjski żołnierz po próbie poddania się ukraińskim obrońcom został trafiony przez drona FPV własnych sił zbrojnych. Mimo to żołnierze batalionu motopiechoty 42. oddzielnej brygady zmechanizowanej im. Bohatera Ukrainy Walerija Gudzia uratowali rannego okupanta i ewakuowali go z pola walki za pomocą naziemnego kompleksu zrobotyzowanego (NRK).

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