На Дніпропетровщині військового РФ поховали під виглядом рятувальника

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У селі Домоткань Верхньодніпровської громади на Дніпропетровщині поховали 34-річного військовослужбовця російської армії Алєксандра Оленченка. Місцевим жителям його нібито представили як пожежника-рятувальника, який загинув під час виконання службових обов’язків.

Разом із командою Центру «Миротворець» вдалося встановити біографію чоловіка та проаналізувати інформацію на його сторінці в соціальній мережі.

За інформацією, яку оприлюднив Анатолій Штефан, Алєксандр Оленченко народився в Республіці Мордовія, що входить до складу Росії. Він проживав і був зареєстрований у Москві та Пензі.

Упродовж 2017–2019 років Оленченко проходив військову службу у Збройних силах Російської Федерації. Згодом, у 2022–2023 роках, працював пожежником у Міністерстві надзвичайних ситуацій Москви.

Однак у 2024–2026 роках чоловік знову служив у російській армії. Як стверджує Штефан, про це свідчать фотографії Оленченка у військовій формі, зроблені в зазначений період.

Полковник також заявив, що частина жителів Домоткані знала про військове минуле чоловіка, якого ховали в селі, однак не повідомила про це публічно.

За словами Анатолія Штефана, Алєксандр Оленченко загинув 13 червня 2026 року, попередньо, під час обстрілу штабу російсько-окупаційних військ.

Особу чоловіка, як стверджує офіцер, встановили за залишками ДНК. Після цього тіло кремували, а згодом прах доправили до України для поховання.

«Опізнали за залишками ДНК, кремували і... далі він опинився в Україні. Батько привіз через Білорусь – Польщу для поховання у селі Домоткань Верхньодніпровської громади», — розповів полковник ЗСУ.

Таким чином, за оприлюдненою Анатолієм Штефаном інформацією, чоловік, якого поховали на Дніпропетровщині під виглядом пожежника-рятувальника, упродовж останніх років служив у Збройних силах РФ.

Про це 15 жовтня повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан із позивним «Штірліц».

Нагадаємо, російський військовий після спроби здатися в полон українським захисникам потрапив під удар FPV-дрона власних військ. Попри це, бійці мотопіхотного батальйону 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя врятували пораненого окупанта та евакуювали його з поля бою за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

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