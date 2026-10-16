В Днепропетровской области военного РФ похоронили под видом спасателя

В селе Домоткань Верхнеднепровской общины в Днепропетровской области похоронили 34-летнего военнослужащего российской армии Александра Оленченко. Местным жителям его якобы представили как пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Совместно с командой Центра «Миротворец» удалось установить биографию мужчины и проанализировать информацию на его странице в социальной сети.

По информации, обнародованной Анатолием Штефаном, Александр Оленченко родился в Республике Мордовия, входящей в состав России. Он проживал и был зарегистрирован в Москве и Пензе.

В 2017–2019 годах Оленченко проходил военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации. Впоследствии, в 2022–2023 годах, работал пожарным в Министерстве чрезвычайных ситуаций Москвы.

Однако в 2024–2026 годах мужчина вновь служил в российской армии. Как утверждает Штефан, об этом свидетельствуют фотографии Оленченко в военной форме, сделанные в указанный период.

Полковник также заявил, что часть жителей Домоткани знала о военном прошлом мужчины, которого хоронили в селе, однако не сообщила об этом публично.

По словам Анатолия Штефана, Александр Оленченко погиб 13 июня 2026 года, предположительно, во время обстрела штаба российско-оккупационных войск.

Личность мужчины, как утверждает офицер, установили по остаткам ДНК. После этого тело кремировали, а впоследствии прах доставили в Украину для захоронения.

«Опознали по остаткам ДНК, кремировали и... дальше он оказался в Украине. Отец привез через Беларусь и Польшу для захоронения в селе Домоткань Верхнеднепровской общины», — рассказал полковник ВСУ.

Таким образом, согласно информации, обнародованной Анатолием Штефаном, мужчина, которого похоронили в Днепропетровской области под видом пожарного-спасателя, в течение последних лет служил в Вооружённых силах РФ.

Об этом 15 октября сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Напомним, российский военный после попытки сдаться в плен украинским защитникам попал под удар FPV-дрона собственных войск. Несмотря на это, бойцы мотопехотного батальона 42-й отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя спасли раненого оккупанта и эвакуировали его с поля боя с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

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