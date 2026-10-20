Księgarnia „Є” zamyka swoje oddziały na dworcach w Kijowie i Odessie

Sieć księgarni „Knyharnya „Ye”” zamyka dwa oddziały zlokalizowane na dworcach kolejowych w Kijowie i Odessie.

W biurze prasowym firmy wyjaśniono, że sytuacja bezpieczeństwa oraz obecne okoliczności nie pozwalają na pełne funkcjonowanie i dalszy rozwój tych placówek.

Księgarnia na Głównym Dworcu w Kijowie działała od lutego 2025 roku, a w Odessie – od marca 2026 roku. Firma nie podała terminów ewentualnego wznowienia działalności tych placówek.

Źródło: biuro prasowe firmy.

W nocy 20 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód żytomierski, zadając ciosy obiektom infrastruktury kolejowej i cywilnej. W wyniku trafień na miejscu wybuchły pożary.

Przypomnijmy, że 20 października nad miejscowością Hatne w obwodzie kijowskim zestrzelono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”. Następnie pojawiły się doniesienia o upadku bezzałogowego statku powietrznego na drogę i zapaleniu się samochodów.

Rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie kursują na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

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