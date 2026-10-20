Księgarnia „Є” zamyka swoje oddziały na dworcach w Kijowie i Odessie
Sieć księgarni „Knyharnya „Ye”” zamyka dwa oddziały zlokalizowane na dworcach kolejowych w Kijowie i Odessie.
W biurze prasowym firmy wyjaśniono, że sytuacja bezpieczeństwa oraz obecne okoliczności nie pozwalają na pełne funkcjonowanie i dalszy rozwój tych placówek.
Księgarnia na Głównym Dworcu w Kijowie działała od lutego 2025 roku, a w Odessie – od marca 2026 roku. Firma nie podała terminów ewentualnego wznowienia działalności tych placówek.
Źródło: biuro prasowe firmy.
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