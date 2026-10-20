Книжный магазин «Є» закрывает свои филиалы на вокзалах Киева и Одессы

Сеть книжных магазинов «Книгарня «Є»» прекращает работу двух филиалов, расположенных на железнодорожных вокзалах в Киеве и Одессе.

В пресс-службе компании пояснили, что ситуация с безопасностью и текущие обстоятельства не позволяют полноценно работать и дальше развивать эти площадки.

Книжный магазин на Центральном вокзале Киева работал с февраля 2025 года, а в Одессе — с марта 2026 года. Даты возможного возобновления работы объектов в компании не назвали.

Источник: пресс-служба компании.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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