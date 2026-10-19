Сумской суд подтвердил приговор матери за съемку порно с 5-летней дочерью

Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор Шосткинского горрайонного суда в отношении местной жительницы, приговоренной к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми, на 3 года.

Прокуроры доказали её вину в совершении развратных действий в отношении своей 5-летней дочери, изготовлении, сбыте и принуждении малолетней к созданию порнографического контента.

Следствие установило, что в течение 2017–2021 годов женщина продавала собственноручно сделанные фотографии сексуального характера своего ребенка фотографу из Беларуси. Свою вину в суде она не признала, объясняя свои действия тяжелым материальным положением. Апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты; в настоящее время девочка находится под опекой бабушки и дедушки.

Источник: Пресс-служба Сумской областной прокуратуры

В городе Луцк правоохранители разоблачили женщину, которую подозревают в изготовлении и сбыте порнографического контента с участием её 3-летней дочери. По данным следствия, женщина использовала ребёнка для создания запрещённых материалов и передавала их другому лицу за вознаграждение.

В Хмельницком сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении детей.

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