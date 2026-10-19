Российский обстрел повредил производственные мощности бренда Harvest clothing

Российский обстрел в ночь на 19 октября повредил производственные мощности украинского бренда одежды и аксессуаров Harvest clothing. Во время атаки сотрудники компании находились в укрытиях, поэтому никто из персонала не пострадал.

Из соображений безопасности предприятие воздерживается от обнародования фотоматериалов и подробностей о точном месте и времени попадания. В настоящее время команда работает над восстановлением производственных процессов и заверяет, что выполнение и доставка всех заказов клиентов будут осуществляться в штатном режиме и в обычные сроки.

Источник: Официальное заявление Harvest clothing в Facebook.

Во время ночной баллистической атаки на столицу в ночь на 19 октября российские войска повредили здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Торговый центр Cosmo Multimall в Киеве подвергся масштабным разрушениям в результате российской атаки в ночь на 19 октября. На обнародованных кадрах объект выглядит разрушенным.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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