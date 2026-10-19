Бывший советник Офиса президента и экс-сотрудник СБУ Артем Шило получил восемь лет лишения свободы по делу о махинациях с закупками «Укрзализныци», однако отбывать наказание за решеткой не будет. Высший антикоррупционный суд утвердил его соглашение со следствием, согласно которому Шило освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Вместо этого он должен уплатить штраф, передать государству средства и недвижимость, возместить убытки и перечислить 80 млн грн в фонд «Вернись живым». Кроме того, Артем Шило обязался разоблачать других фигурантов.

О чем идет речь в этой договоренности и каковы ее возможные последствия, рассказал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, общая сумма предусмотренных соглашением выплат и конфискаций составляет почти 670 млн грн. В то же время главная интрига этого дела не в том, сколько Шило должен отдать государству, а в том, какие показания он даст правоохранительным органам.

Напомним, 13 октября ВАКС утвердил соглашение Шило со следствием. По его условиям, он получил восемь лет лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Также ему запретили в течение трех лет занимать должности в воинских формированиях и правоохранительных органах.

Как пояснил Железняк, соглашение предусматривает несколько финансовых обязательств. Шило должен уплатить штраф в размере 204 млн грн. Эту сумму разрешили выплатить в течение года четырьмя платежами по 51 млн грн ежеквартально. Еще 325,7 млн грн подлежат специальной конфискации вместе с тремя квартирами.

Кроме того, соглашение предусматривает возмещение 60 млн грн убытков и перечисление 80 млн грн в фонд «Вернись живым». По подсчетам Железняка, общая сумма этих обязательств вместе с конфискованными средствами и недвижимостью достигает почти 670 млн грн.

Депутат обратил внимание на масштаб активов, фигурирующих в деле: одна из квартир имеет площадь 183 кв. м, еще две — по 102 кв. м. Вероятно, что все три расположены в жилом комплексе «Новопечерские Липки». Также в деле упоминался автомобиль Mercedes, на который был наложен арест.

Договоренность со следствием важна не только из-за денег. По официальной информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Шило обязался дать обличительные показания в отношении других сотрудников СБУ и рассказать об обстоятельствах еще одного преступления, которое расследует НАБУ.

Именно эта часть соглашения может иметь последствия для других фигурантов. Железняк предполагает, что Шило, занимавший руководящую должность в СБУ и бывший советником Офиса президента, мог обладать информацией о людях, причастных к другим возможным схемам. В то же время конкретный круг лиц, которых он разоблачает, и содержание его показаний публично не раскрыты.

Почему Шило не будет отбывать реальный срок

Соглашение со следствием предусматривает обмен: обвиняемый признает вину в согласованном объеме, выполняет определенные обязательства и сотрудничает с правоохранительными органами, а взамен может получить согласованное наказание, которое утверждает суд.

Депутат объясняет, что решение об освобождении Шило от реального отбывания восьмилетнего срока может вызвать возмущение. Особенно с учетом масштаба дела и суммы ущерба, о которых говорится в обвинительном заключении. Но с другой стороны, если бы дело рассматривалось без соглашения, судебный процесс мог бы затянуться на годы из-за апелляций. Государство не обязательно получило бы в установленные сроки все средства и имущество, предусмотренные нынешней договоренностью. Также следствие могло бы не получить показаний, которые помогут расследовать другие преступления.

Результативность такого соглашения будет зависеть от того, выполнит ли Шило взятые на себя обязательства и помогут ли его показания установить других причастных к возможным преступлениям.

Затронут ли показания Шила других должностных лиц

Следует признать влиятельное положение Шила в системе правоохранительных органов в связи с делом о хищении УЗ. С 2012 года он работал в СБУ, а в 2022 году, по данным журналистского расследования Bihus.Info, возглавлял департамент защиты критической инфраструктуры. В 2021 году Шило стал советником Офиса президента.

Ярослав Железяк утверждает, что Шило имел контакты на высоком уровне и участвовал в совещаниях с президентом Владимиром Зеленским с участием представителей правоохранительных органов. Железняк также упомянул о прежних интересах Шило в дроновой и криптоиндустрии и предположил, что тот мог знать о финансовых операциях и связях других должностных лиц.

В то же время утверждения о том, что Шило якобы дал показания против конкретных высокопоставленных чиновников, пока не подтверждены обнародованными материалами дела. Железняк отдельно отметил, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения в Telegram-каналах о возможных показаниях против бывшего главы СБУ Василия Малюка.

По словам депутата, сделка Шила может стать началом новых разоблачений, если следствие сможет использовать полученные показания для установления других участников возможных схем. Оправдает ли сделка эти ожидания, станет ясно после выполнения её условий и дальнейшего развития расследований.

В чём обвиняли Артема Шило

По версии обвинения, дело касалось нескольких эпизодов, связанных с закупками «Укрзализныци» и происхождением средств. В рамках соглашения Шило признал обстоятельства обвинения, о которых рассказал Железняк.

Первый эпизод касался закупки силовых трансформаторов в 2022 году. По версии следствия, через подконтрольных лиц в «Укрзализныце» обеспечивали победу нужных компаний в тендерах. Оборудование приобрели у узбекского производителя через болгарского и украинского посредников, а его стоимость, по данным обвинения, удвоили. Убытки в этом эпизоде оценивались в 95 млн грн.

Второй эпизод касался закупок кабельной продукции. Следствие считало, что участники сговора получали откат в размере 7% от закупок, а нанесенный ущерб превысил 140 млн грн.

Еще один эпизод касался 173 млн грн, которые, по версии обвинения, Шило накопил за время службы в органах безопасности. По данным следствия, средства легализовывались, в частности, путем приобретения элитных квартир в центре Киева и переводов физическому лицу — предпринимателю под видом оплаты услуг салона красоты.

Таким образом, в двух эпизодах, касающихся закупок, речь шла о более чем 240 млн грн убытков «Укрзализныци», а еще один касался происхождения и легализации 173 млн грн.

Шила был задержан 2 апреля 2024 года детективами НАБУ под процессуальным руководством САП. Позже он вышел под залог в 30 млн грн. По словам Железняка, в августе 2026 года дело перешло в судебное разбирательство.

В целом с помощью преступных схем лидер группы легализовал более 175 млн грн (в первоначальном подозрении речь шла о 155 млн грн). Деньги выводились через подставных физических и юридических лиц под видом «оплаты услуг салонов красоты», после чего на подконтрольных лиц приобретались элитные пентхаусы, квартиры, дома и коммерческая недвижимость.

В рамках расследования правоохранители обеспечили наложение ареста на имущество и активы фигурантов на общую сумму более 1,4 млрд грн.

По данным расследования UA.News, за масштабными схемами хищения в «Укрзализныце» стоял союз политиков, спецслужб и подставного бизнеса. Архитекторами коррупционной империи выступили три человека:

Артем Шило (бывший сотрудник СБУ и бывший сотрудник Офиса президента) — «серый кардинал» и руководитель «бэк-офиса», который через рычаги влияния в СБУ обеспечивал устранение конкурентов;

Виктор Бондарь (народный депутат, бывший министр транспорта) — ответственный за политическое прикрытие и работу подконтрольных компаний (в частности, завода «Укркабель»);

Владимир Котляр (бизнесмен) — посредник, отвечавший за регистрацию фиктивных фирм, документальное сопровождение и распределение финансовых потоков.

Доходы распределялись четко: 2/3 получали компании Котляра, 1/3 — структура Бондаря. Всего к махинациям привлекли не менее 16 человек: должностных лиц УЗ, юристов, бухгалтеров, а также ближайшее окружение (например, мать народного депутата Галину Бондарь, на которую оформлялся целый ряд профильных предприятий).

Механика схем: откат 5–7% и «белорусский» трансформатор

Следствие установило, что группировка Бондаря-Котляра работала на УЗ ещё с 2019 года, а осенью 2021-го к ним присоединился «бэк-офис» Шила. Стороны договорились: Шило через рычаги СБУ гарантирует победы в тендерах по завышенным на 30–60% ценам, а Бондарь выплачивает ему откат в размере 5–7% от суммы контрактов.

В случае с трансформаторами привлекли фирму-прокладку, контролируемую гражданином Беларуси со связями в РФ. Она закупала оборудование в Узбекистане и перепродавала его «Укрзализныце» с двойной наценкой. Конкурентов с более дешёвой продукцией Шило лично блокировал с помощью письма СБУ об «угрозах национальной безопасности» — при этом полностью «не заметив» российско-белорусский след у подконтрольного поставщика.

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