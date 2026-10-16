Петиция на сайте Верховной Рады Украины с призывом обратиться к президенту по поводу сохранения Михаила Федорова на посту министра обороны не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения.

Ее зарегистрировали 16 июля, когда в разных городах Украины проходили митинги против отставки Федорова. По состоянию на 16 октября петиция собрала 17,7 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых.

«Михаил Федоров возглавил Министерство обороны в январе 2026 года и за короткое время продемонстрировал ощутимые результаты в технологической модернизации армии, ускорении производства дронов, реформе закупок и внедрении современных подходов к управлению оборонной сферой. В условиях активной фазы войны смена руководителя Министерства обороны является крайне рискованной», — говорилось в тексте петиции.

В связи с этим автор петиции призвала обратиться к президенту с рекомендацией оставить Федорова на должности для обеспечения стабильности и продолжения реформ в оборонной сфере, а также взять под контроль ситуацию с возможными кадровыми изменениями в Минобороны.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В то же время по квоте президента не были назначены министр иностранных дел, а также министр обороны; представлений по этим кандидатурам не поступило.

С тех пор более месяца в Киеве и ряде других городов продолжались протесты за диалог и реформы в оборонном секторе, а также за возвращение Федорова на пост министра обороны.

Кабмин с 20 июля возложил исполнение обязанностей министра обороны Украины на Евгения Хмару, а уже 19 августа парламент поддержал представление президента о назначении Хмары на должность министра.

19 августа один из инициаторов протеста, ветеран и активист, бывший боевой медик батальона «Волки да Винчи» Дмитрий Козятинский заявил, что, по моему мнению, в сложившейся ситуации стоит перейти к классической адвокации и продвигать реформы без выхода на улицы.

26 сентября Федоров объявил о запуске проекта «Армия роботов» для развития и масштабирования роботизированных технологий в военных действиях, подчеркнув необходимость их использования для выполнения наиболее опасных задач и сохранения жизни военных.

Об этом сообщается со ссылкой на петицию на сайте Верховной Рады Украины.

Федоров стал советником министра обороны Италии.

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина постепенно теряет преимущество в войне и у неё осталось всего несколько месяцев для важных изменений. По его мнению, стране не хватает четкого плана победы, а бюрократия, коррупция и слабое внедрение новых технологий не позволяют использовать весь потенциал. В то же время Федоров считает, что у Украины все еще есть возможность изменить ситуацию.

Федоров заявил, что Украина постепенно проигрывает войну.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не исключает своего участия в предстоящих президентских выборах.

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