Видео: В Прикарпатье серую сову после реабилитации выпустили обратно в дикую природу

В Галицком национальном природном парке в Ивано-Франковской области выпустили на волю серую сову, которую в сентябре доставили в Центр реабилитации из села Угринов недалеко от Ивано-Франковска. После восстановления птица успешно вернулась в естественную среду обитания.

Об этом сообщили на странице Галицкого национального природного парка.

Сова прошла необходимую реабилитацию, после чего её выпустили в лесном массиве на территории национального парка.

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Сотрудники парка также поделились уникальными кадрами возвращения птицы в дикую природу.

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