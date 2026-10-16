Видео: В Прикарпатье серую сову после реабилитации выпустили обратно в дикую природу
В Галицком национальном природном парке в Ивано-Франковской области выпустили на волю серую сову, которую в сентябре доставили в Центр реабилитации из села Угринов недалеко от Ивано-Франковска. После восстановления птица успешно вернулась в естественную среду обитания.
Об этом сообщили на странице Галицкого национального природного парка.
Сова прошла необходимую реабилитацию, после чего её выпустили в лесном массиве на территории национального парка.
Сотрудники парка также поделились уникальными кадрами возвращения птицы в дикую природу.
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