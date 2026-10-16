Американский генерал посетил украинское подразделение, которое сбивает новейшие дроны РФ

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута вместе с военным атташе посольства США в Украине, бригадным генералом Алленом Пеппером, посетили добровольческое формирование территориальной общины, участвующее в противовоздушной обороне.

Подразделение продемонстрировало высокие результаты в уничтожении российских беспилотников, в частности новейших реактивных моделей. Добровольцы достигли одних из лучших показателей в противодействии воздушным угрозам.

По информации военных, подразделение входит в число самых эффективных среди всех добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО) и в целом в Силах обороны Украины по количеству уничтоженных российских дронов.

Особенностью формирования является то, что его личный состав полностью состоит из добровольцев. Среди них есть люди разного возраста, профессий и жизненного опыта, которых объединило желание защищать украинское воздушное пространство.

Подразделение было создано по инициативе командующего Силами ТрО Игоря Плахуты. Его оснащение полностью профинансировали благотворители, а Силы территориальной обороны обеспечивают необходимую поддержку и помощь.

Несмотря на добровольческий характер формирования, его бойцы достигли результатов, которые позволили подразделению стать одним из самых результативных в противодействии российским беспилотникам. В частности, военные отметили успешное уничтожение новейших реактивных дронов противника.

Во время визита Плахута подчеркнул важность привлечения украинцев разных поколений к обороне государства. По его словам, опыт добровольческого формирования планируют распространить на другие подразделения.

«Для нас большая честь, что бок о бок с нами воюют украинцы разных поколений, из разных сфер, с разным опытом. И мы уделяем этому вопросу особое внимание и нацелены на то, чтобы масштабировать тот уникальный опыт, который сейчас есть только в Силах ТрО, на новые подразделения. И уже сейчас у нас появляются новые подразделения ДФТГ, которые будут задействованы именно в таком формате противовоздушной обороны», — отметил генерал-майор.

Во время посещения подразделения американская делегация ознакомилась с его работой и получила ответы на вопросы об организации и результативности формирования.

По сообщению Сил ТрО, военный атташе США бригадный генерал Аллен Пеппер выразил восхищение эффективностью украинских добровольцев. В то же время в сообщении не уточнили название и место дислокации формирования, а также точное количество уничтоженных им российских беспилотников.

Об этом сообщается со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ.

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