Зеленский предупредил о возможном дальнейшем ослаблении санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что после возможных договоренностей в сфере энергетики международные партнеры могут начать отменять и другие санкции против России.

В частности, ограничения могут быть ослаблены в отношении банковского сектора, химической промышленности и отдельных россиян.

По словам Зеленского, он уверен в таком риске. В то же время президент не уточнил, о каких именно энергетических договоренностях идет речь и какие страны могут инициировать снятие ограничений. Пока это прогноз, а не подтвержденное решение.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость дипломатической поддержки со стороны партнеров для использования замороженных российских активов в интересах Украины.

Киев заинтересован в том, чтобы Россия не смогла вернуть эти средства до решения вопроса об их направлении на поддержку Украины.

До этого Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.

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