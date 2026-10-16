Зеленський попередив про можливе подальше послаблення санкцій проти РФ

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Президент Володимир Зеленський заявив, що після можливих домовленостей у сфері енергетики міжнародні партнери можуть почати скасовувати й інші санкції проти Росії.

Зокрема, обмеження можуть послабити щодо банківського сектору, хімічної промисловості та окремих росіян.

За словами Зеленського, він упевнений у такому ризику. Водночас президент не уточнив, про які саме енергетичні домовленості йдеться та які країни можуть ініціювати зняття обмежень. Наразі це прогноз, а не підтверджене рішення.

Окремо глава держави наголосив на необхідності дипломатичної підтримки партнерів для використання заморожених російських активів на користь України.

Київ зацікавлений у тому, щоб Росія не змогла повернути ці кошти до вирішення питання їхнього спрямування на підтримку України.

До цього Зеленського запросили до Будапешта на переговори з Мадяром.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

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