Популярная сеть сырных магазинов уходит с украинского рынка

Сеть магазинов «Сырное королевство», специализирующаяся на продаже сыров из разных стран мира, объявила о прекращении деятельности в Украине. Компания планирует закрыть все свои магазины.

«13 лет мы служили вам и делились лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены приостановить работу магазинов», — говорится в официальном сообщении на сайте сети.

За годы полномасштабной войны сеть потеряла около 60% своих магазинов.

Существенный удар по бизнесу нанес российский обстрел в июне 2025 года, когда вражеские БПЛА типа «Шахед» полностью уничтожили киевский офис компании — помещение сгорело дотла.

В офисе компании тогда отмечали, что сгорели все серверы с базами данных и документы, поэтому в работе возникали «определенные неудобства», поскольку многие процессы пришлось выполнять вручную.

На момент принятия решения о закрытии сеть объединяла 48 команд и более 250 сотрудников в разных регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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