Популярна мережа сирних магазинів іде з українського ринку
Мережа магазинів «Сирне королівство», яка спеціалізується на продажу сирів із різних країн світу, оголосила про припинення діяльності в Україні. Компанія планує закрити всі свої магазини.
"13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів", — йдеться в офіційному повідомленні на сайті мережі.
За роки повномасштабної війни мережа втратила близько 60% своїх магазинів.
Суттєвого удару по бізнесу завдав російський обстріл у червні 2025 року, коли ворожі БПЛА типу "Шахед" повністю знищили київський офіс компанії — приміщення вигоріло вщент.
В офісі компанії тоді зазначали, що згоріли всі сервери з базами даних і документи, тому в роботі виникали "певні незручності", оскільки багато процесів довелося робити вручну.
На момент прийняття рішення про закриття мережа об'єднувала 48 команд та понад 250 працівників у різних регіонах країни.
Про це повідомила пресслужба компанії.
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