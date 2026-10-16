Популярна мережа сирних магазинів іде з українського ринку

Мережа магазинів «Сирне королівство», яка спеціалізується на продажу сирів із різних країн світу, оголосила про припинення діяльності в Україні. Компанія планує закрити всі свої магазини.

"13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів", — йдеться в офіційному повідомленні на сайті мережі.

За роки повномасштабної війни мережа втратила близько 60% своїх магазинів.

Суттєвого удару по бізнесу завдав російський обстріл у червні 2025 року, коли ворожі БПЛА типу "Шахед" повністю знищили київський офіс компанії — приміщення вигоріло вщент.

В офісі компанії тоді зазначали, що згоріли всі сервери з базами даних і документи, тому в роботі виникали "певні незручності", оскільки багато процесів довелося робити вручну.

На момент прийняття рішення про закриття мережа об'єднувала 48 команд та понад 250 працівників у різних регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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