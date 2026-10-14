В Івано-Франківську хочуть підвищити вартість проїзду в маршрутках до 25 грн

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У Івано-Франківську приватні перевізники пропонують підвищити вартість проїзду в маршрутках із 20 до 25 гривень. Міська влада розглядає можливість пов’язати зміну тарифу з установленням валідаторів для безготівкової оплати.

Міський голова Руслан Марцінків поцікавився, коли приватні перевізники почнуть використовувати валідатори в громадському транспорті.

Начальник управління транспорту та зв’язку міськради Василь Кузюк повідомив, що 15 жовтня пристрої планують встановити на маршруті №21. Наступним обладнають маршрут №34, після чого валідатори поступово з’являтимуться на інших маршрутах.

За словами Кузюка, до кінця 2026 року валідаторами планують обладнати більшість приватного транспорту міста.

Марцінків зазначив, що перевізники ініціюють підвищення вартості поїздки з 20 до 25 гривень. Можливу зміну тарифу пропонують розглядати у зв’язку з упровадженням системи оплати через валідатори.

Джерело: оперативна нарада Івано-Франківської міської ради

Станом на неділю, 11 жовтня 2026 року, українські мережі АЗС не змінювали ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз. Найвищі ціни на пальне, за наведеними даними, зберігаються в мережах OKKO, WOG та Socar.

9 жовтня на українських АЗС змінилася вартість автомобільного газу, тоді як ціни на бензин і дизель у провідних преміальних мережах переважно залишилися стабільними. Водночас окремі оператори знизили ціни на деякі види пального.

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