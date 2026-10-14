В Ивано-Франковске планируют повысить стоимость проезда в маршрутках до 25 грн

В Ивано-Франковске частные перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в маршрутках с 20 до 25 гривен. Городские власти рассматривают возможность увязать изменение тарифа с установкой валидаторов для безналичной оплаты.

Мэр Руслан Марцинкив поинтересовался, когда частные перевозчики начнут использовать валидаторы в общественном транспорте.

Начальник управления транспорта и связи горсовета Василий Кузюк сообщил, что 15 октября устройства планируют установить на маршруте № 21. Следующим будет оборудован маршрут № 34, после чего валидаторы постепенно появятся на других маршрутах.

По словам Кузюка, до конца 2026 года валидаторами планируется оснастить большую часть частного транспорта города.

Марцинкив отметил, что перевозчики инициируют повышение стоимости поездки с 20 до 25 гривен. Возможное изменение тарифа предлагают рассматривать в связи с внедрением системы оплаты через валидаторы.

Источник: оперативное совещание Ивано-Франковского городского совета

По состоянию на воскресенье, 11 октября 2026 года, украинские сети АЗС не меняли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Самые высокие цены на топливо, согласно приведенным данным, сохраняются в сетях OKKO, WOG и Socar.

9 октября на украинских АЗС изменилась стоимость автогаза, тогда как цены на бензин и дизельное топливо в ведущих премиальных сетях в основном остались стабильными. В то же время отдельные операторы снизили цены на некоторые виды топлива.

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