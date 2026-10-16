Хмара назвал приоритеты Минобороны: опыт фронта и сохранение жизней военных

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с военнослужащими боевых подразделений, чтобы обсудить потребности фронта, эффективность управления и способы сокращения потерь среди украинских защитников.

Во встрече приняли участие представители Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, механизированных и штурмовых бригад, полка «Азов» и других подразделений Сил обороны.

Хмара подчеркнул, что решения Минобороны должны основываться на реальном боевом опыте военных. По его словам, технологии, тактика и средства поражения постоянно меняются, поэтому украинская армия должна быстрее адаптироваться и получать современные средства ведения боя.

Особое внимание уделили распространению успешных практик командиров между подразделениями. Цель взаимодействия Минобороны, Главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба — минимизировать потери украинских военных и одновременно увеличивать потери российских оккупантов.

Источник: Министерство обороны Украины

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