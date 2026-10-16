Очереди на границе Украины 16 октября: где больше всего автомобилей и автобусов

По состоянию на 09:00 16 октября на отдельных пунктах пропуска при выезде из Украины наблюдались очереди из легковых автомобилей, автобусов и пешеходов. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидалось на пунктах пропуска «Угринов», «Краковец» и «Шегини» на границе с Польшей.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Ситуация на границе с Польшей

По состоянию на утро очереди на польском направлении были следующими:

«Шегини» — 85 легковых автомобилей и 65 пешеходов.

«Угринов» — 50 легковых автомобилей.

«Краковец» — 50 легковых автомобилей и 10 автобусов.

«Грушев» — 20 легковых автомобилей.

«Устилуг» — 12 автобусов.

«Нижанковичи» — 10 легковых автомобилей и один автобус.

На пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская» и «Смильница» очередей не было. В то же время в «Ягодине» временно не осуществлялся пропуск легковых автомобилей, а пешеходов не пропускали через все указанные пункты, кроме «Шегинов», где пешеходное движение осуществлялось в обоих направлениях.

Очереди на границах со Словакией и Венгрией

На словацком направлении в пункте пропуска «Ужгород» ожидали 20 легковых автомобилей. На пунктах «Малый Березный» и «Малые Селменцы» очередей не было.

На границе с Венгрией на всех указанных пунктах пропуска очередей не зафиксировано. Это касается пунктов «Тиса», «Дзвинково», «Косино», «Лужанка», «Вилок» и «Великая Паладь».

Ситуация на границе с Румынией и Молдовой

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 очередей не было во всех указанных пунктах пропуска на границе с Румынией: «Дяково», «Солотвино», «Белая Церковь», «Порубное», «Красноильск» и «Дяковцы».

Также очередей не зафиксировали на пунктах пропуска «Мамалига» и «Кельменцы» на границе с Молдовой.

Пограничники рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

Напомним, на западной границе Украины сократился пассажиропоток.

В связи с традиционным ростом пассажиропотока перед выходными на украинско-польской границе в пределах Львовской области зафиксировано скопление транспортных средств при выезде из Украины. Гражданам рекомендуется учитывать эту ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

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