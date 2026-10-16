Очереди на границе Украины 16 октября: где больше всего автомобилей и автобусов
По состоянию на 09:00 16 октября на отдельных пунктах пропуска при выезде из Украины наблюдались очереди из легковых автомобилей, автобусов и пешеходов. Наибольшее количество легковых автомобилей ожидалось на пунктах пропуска «Угринов», «Краковец» и «Шегини» на границе с Польшей.
Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Ситуация на границе с Польшей
По состоянию на утро очереди на польском направлении были следующими:
- «Шегини» — 85 легковых автомобилей и 65 пешеходов.
- «Угринов» — 50 легковых автомобилей.
- «Краковец» — 50 легковых автомобилей и 10 автобусов.
- «Грушев» — 20 легковых автомобилей.
- «Устилуг» — 12 автобусов.
- «Нижанковичи» — 10 легковых автомобилей и один автобус.
На пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская» и «Смильница» очередей не было. В то же время в «Ягодине» временно не осуществлялся пропуск легковых автомобилей, а пешеходов не пропускали через все указанные пункты, кроме «Шегинов», где пешеходное движение осуществлялось в обоих направлениях.
Очереди на границах со Словакией и Венгрией
На словацком направлении в пункте пропуска «Ужгород» ожидали 20 легковых автомобилей. На пунктах «Малый Березный» и «Малые Селменцы» очередей не было.
На границе с Венгрией на всех указанных пунктах пропуска очередей не зафиксировано. Это касается пунктов «Тиса», «Дзвинково», «Косино», «Лужанка», «Вилок» и «Великая Паладь».
Ситуация на границе с Румынией и Молдовой
По данным пограничников, по состоянию на 09:00 очередей не было во всех указанных пунктах пропуска на границе с Румынией: «Дяково», «Солотвино», «Белая Церковь», «Порубное», «Красноильск» и «Дяковцы».
Также очередей не зафиксировали на пунктах пропуска «Мамалига» и «Кельменцы» на границе с Молдовой.
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Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница
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