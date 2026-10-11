На західному кордоні України скоротився пасажиропотік, — ДПСУ

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Пасажиропотік через західний кордон України з 3 до 9 жовтня скоротився на 2,1% — до 525 тисяч перетинів. Кількість людей, які виїжджали з країни, та тих, хто в’їжджав, залишалася майже однаковою, попри російські обстріли та перебої з електро- й водопостачанням.

За даними Держприкордонслужби, протягом тижня кількість перетинів кордону на виїзд з України зменшилася до 262 тисяч проти 265 тисяч тижнем раніше.

Водночас кількість перетинів на в’їзд скоротилася до 263 тисяч із 271 тисячі за попередній тиждень.

Також зменшилася кількість транспортних засобів, які проїхали через пункти пропуску: до 125 тисяч зі 128 тисяч. Кількість автомобілів із гуманітарними вантажами скоротилася з 422 до 383.

Найбільший добовий потік на виїзд зафіксували в суботу — 43 тисячі перетинів, а на в’їзд — у неділю, 46 тисяч. Найменше людей виїжджало у вівторок — 34 тисячі, а в’їжджало в Україну в середу — 32 тисячі.

Станом на 12:00 неділі найбільше легкових автомобілів, які очікували виїзду до Польщі, зафіксували в пункті пропуску «Устилуг» — 45 машин.

В інших пунктах пропуску черги були меншими:

«Грушів» — 15 автомобілів;

«Краківець» — 10 автомобілів;

«Шегині» — 10 автомобілів;

«Нижанковичі» — 10 автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску «Ужгород» очікували 15 автомобілів. На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску «Вилок» було 10 машин, а на кордоні з Румунією в пункті пропуску «Красноїльськ» — також 10.

За аналогічний період минулого року пасажиропотік через український кордон скоротився на 8,2% — до 515 тисяч перетинів. Тоді кількість перетинів на виїзд перевищувала кількість перетинів на в’їзд на 9 тисяч.

Упродовж наступних двох тижнів пасажиропотік залишався стабільним, після чого зріс на 10,3% під час осінніх шкільних канікул.

Після початку повномасштабного вторгнення динаміка перетину кордону неодноразово змінювалася. Із 10 травня до 23 вересня 2022 року переважав приплив людей в Україну, який, за наведеними даними, становив 409 тисяч осіб. Наприкінці вересня ситуація змінилася: кількість тих, хто виїжджав, почала перевищувати кількість тих, хто в’їжджав. Серед можливих причин називали новини про мобілізацію в Росії, псевдореферендуми на окупованих територіях і масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі.

За даними Держприкордонслужби, протягом другого року повномасштабної війни кількість перетинів на виїзд перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тисяч, протягом третього року — на 187 тисяч, четвертого — на 221 тисячу, а від початку п’ятого — на 77 тисяч.

У липневому інфляційному звіті Національний банк України зберіг оцінку чистого відтоку населення з України у 2025 році на рівні 300 тисяч осіб. Серед причин називали погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді. Це менше за оцінку чистого відтоку у 2024 році, яка становила 500 тисяч осіб.

НБУ прогнозує, що у 2026 році чистий відтік населення становитиме 200 тисяч осіб. За прогнозом регулятора, чисте повернення громадян може розпочатися у 2027 році й становити близько 100 тисяч осіб, а у 2028 році збільшитися до 500 тисяч.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 30 червня 2026 року в Європі перебували 5,159 мільйона українських біженців, а загалом у світі — 5,687 мільйона.

Для порівняння, станом на 30 квітня 2026 року в Європі налічувалося 5,213 мільйона українських біженців, а загальна кількість у світі становила 5,687 мільйона.

Водночас в Україні зростає кількість внутрішньо переміщених осіб. За останніми наведеними даними ООН за липень 2026 року, в Україні налічувалося 3,80 мільйона ВПО. Для порівняння, у січні цього року їх було 3,70 мільйона, а в липні 2025 року — 3,34 мільйона.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби.

Через традиційне зростання пасажиропотоку перед вихідними на українсько-польському кордоні в межах Львівської області зафіксовано накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Громадянам радять враховувати цю ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.

На пункті пропуску «Ягодин» затримали двох водіїв міжнародного автобуса, які намагалися дати прикордоннику $10 тисяч хабаря.

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Західного регіону у Львівській, Волинській та Закарпатській областях викрили п’ять схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

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