На западной границе Украины сократился пассажиропоток, — ГПСУ

Пассажиропоток через западную границу Украины с 3 по 9 октября сократился на 2,1% — до 525 тысяч пересечений. Количество людей, выезжавших из страны, и тех, кто въезжал, оставалось почти одинаковым, несмотря на российские обстрелы и перебои с электро- и водоснабжением.

По данным Госпогранслужбы, в течение недели количество пересечений границы при выезде из Украины сократилось до 262 тысяч против 265 тысяч неделей ранее.

В то же время количество пересечений границы на въезд сократилось до 263 тысяч с 271 тысячи за предыдущую неделю.

Также уменьшилось количество транспортных средств, проехавших через пункты пропуска: до 125 тысяч с 128 тысяч. Количество автомобилей с гуманитарными грузами сократилось с 422 до 383.

Наибольший суточный поток на выезд зафиксировали в субботу — 43 тысячи пересечений, а на въезд — в воскресенье, 46 тысяч. Меньше всего людей выезжало во вторник — 34 тысячи, а въезжало в Украину в среду — 32 тысячи.

По состоянию на 12:00 воскресенья наибольшее количество легковых автомобилей, ожидающих выезда в Польшу, было зафиксировано в пункте пропуска «Устилуг» — 45 машин.

В других пунктах пропуска очереди были меньше:

«Грушев» — 15 автомобилей;

«Краковец» — 10 автомобилей;

«Шегини» — 10 автомобилей;

«Нижанковичи» — 10 автомобилей.

На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород» ожидало 15 автомобилей. На границе с Венгрией в пункте пропуска «Вилок» находилось 10 машин, а на границе с Румынией в пункте пропуска «Красноильск» — также 10.

За аналогичный период прошлого года пассажиропоток через украинскую границу сократился на 8,2% — до 515 тысяч пересечений. Тогда количество пересечений на выезд превышало количество пересечений на въезд на 9 тысяч.

В течение следующих двух недель пассажиропоток оставался стабильным, после чего вырос на 10,3% во время осенних школьных каникул.

После начала полномасштабного вторжения динамика пересечения границы неоднократно менялась. С 10 мая по 23 сентября 2022 года преобладал приток людей в Украину, который, по приведенным данным, составил 409 тысяч человек. В конце сентября ситуация изменилась: количество выезжающих начало превышать количество въезжающих. Среди возможных причин называли новости о мобилизации в России, псевдореферендумы на оккупированных территориях и массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

По данным Госпогранслужбы, в течение второго года полномасштабной войны количество выездов превысило количество въездов на 25 тысяч, в течение третьего года — на 187 тысяч, в течение четвертого — на 221 тысячу, а с начала пятого — на 77 тысяч.

В июльском инфляционном отчете Национальный банк Украины сохранил оценку чистого оттока населения из Украины в 2025 году на уровне 300 тысяч человек. Среди причин называли ухудшение ситуации с безопасностью в конце года и смягчение правил выезда для молодежи. Это меньше, чем оценка чистого оттока в 2024 году, которая составляла 500 тысяч человек.

НБУ прогнозирует, что в 2026 году чистый отток населения составит 200 тысяч человек. По прогнозу регулятора, чистый приток граждан может начаться в 2027 году и составить около 100 тысяч человек, а в 2028 году увеличиться до 500 тысяч.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 июня 2026 года в Европе находились 5,159 миллиона украинских беженцев, а в целом в мире — 5,687 миллиона.

Для сравнения: по состоянию на 30 апреля 2026 года в Европе насчитывалось 5,213 миллиона украинских беженцев, а общее количество в мире составляло 5,687 миллиона.

В то же время в Украине растет число внутренне перемещенных лиц. По последним приведенным данным ООН за июль 2026 года, в Украине насчитывалось 3,80 миллиона ВПЛ. Для сравнения: в январе этого года их было 3,70 миллиона, а в июле 2025 года — 3,34 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.

В связи с традиционным ростом пассажиропотока перед выходными на украинско-польской границе в пределах Львовской области зафиксировано скопление транспортных средств, направляющихся на выезд из Украины. Гражданам рекомендуется учитывать эту ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

На пункте пропуска «Ягодин» задержали двух водителей международного автобуса, которые пытались дать пограничнику взятку в размере 10 тысяч долларов.

Специализированные прокуратуры в сфере обороны Западного региона во Львовской, Волынской и Закарпатской областях раскрыли пять схем незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

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