В 2026 году ДОТ заключила контракты на поставку дронов на 300 % больше, чем в прошлом году

Агентство оборонных закупок ДОТ в системе Министерства обороны Украины в 2026 году заключило контракты на поставку беспилотников на 300 % больше, чем за весь 2025 год. В течение последних месяцев объемы заключения контрактов на поставку дронов различных типов выросли примерно в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 2026 году Агентство оборонных закупок ДОТ в системе Минобороны Украины заключило контракты на 300% больше БПЛА, чем в прошлом году. За последние месяцы Агентством было заключено контрактов на поставку дронов различных типов примерно в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года», — говорится в сообщении Минобороны.

Объем контрактов на FPV-дроны в 2026 году уже на 54% превысил показатель за весь 2025 год. При этом объем поставок таких беспилотников вырос почти в 3,7 раза.

В Министерстве обороны пояснили, что рост показателей стал возможен благодаря международной поддержке и развитию украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Такие показатели стали возможными благодаря поддержке со стороны международных партнеров и расширению возможностей украинского ОПК», — отметили в ведомстве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

Недавно Агентство оборонных закупок ДОТ полностью заключило контракты на обеспечение потребностей Сил обороны Украины в тактических наушниках на 2026 год. Всего было закуплено 40 тысяч единиц снаряжения.

Напомним, Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины заключило контракты на поставку 99,5% установленной потребности Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в зимней одежде и снаряжении на сезон 2026–2027 годов.

Ранее Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках дистанционно управляемый боевой модуль «ШаБля» МК19(М). Он оснащен автоматическим гранатометом МК19 калибра 40 мм.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобильные мастерские «Небокрай». Система предназначена для ремонта и обслуживания дронов.

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