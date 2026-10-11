У 2026 році ДОТ законтрактувала на 300% більше дронів, ніж торік

0:00 / 0:00

Агенція оборонних закупівель ДОТ у системі Міністерства оборони України у 2026 році законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за весь 2025 рік. Протягом останніх місяців обсяги контрактування дронів різних типів зросли приблизно у 5,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«У 2026 році Агенція оборонних закупівель ДОТ у системі Міноборони України законтрактувала на 300% більше БпЛА, ніж минулого року. Протягом останніх місяців Агенцією законтрактовано дронів різних типів приблизно у 5,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2025 року», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Обсяг контрактування FPV-дронів у 2026 році вже на 54% перевищив показник за весь 2025 рік. Водночас обсяг поставок таких безпілотників зріс майже у 3,7 раза.

У Міністерстві оборони пояснили, що збільшення показників стало можливим завдяки міжнародній підтримці та розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

«Такі показники стали можливими завдяки спрямуванню підтримки від міжнародних партнерів та масштабуванню спроможностей українського ОПК», — зазначили у відомстві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Телеграмі.

Нещодавно Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу Сил оборони України у тактичних навушниках на 2026 рік. Загалом закупили 40 тисяч одиниць спорядження.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони Українизаконтрактувала постачання 99,5% доведеної потреби Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в зимовому одязі й спорядженні на сезон 2026–2027 років.

Раніше Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах дистанційно керований бойовий модуль ШаБля МК19(М). Він має автоматичний гранатомет МК19 калібру 40 мм.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України (ЗСУ) мобільні майстерні «Небокрай». Система призначена для ремонту й обслуговування дронів.

Читай нас у