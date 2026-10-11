В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и Киевской области утром 11 октября ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение было принято по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

В ДТЭК подчеркнули, что во время экстренных отключений почасовые графики отключений не применяются. Из-за этого пока невозможно спрогнозировать, когда электроснабжение возобновится по обычному графику.

Об изменениях в ситуации и дальнейших решениях относительно ограничений электроснабжения энергетики обещают сообщать дополнительно.

Накануне, 10 октября, столичные власти призвали киевлян запастись водой, продуктами и другими необходимыми вещами на случай длительных перебоев с электро- и водоснабжением. Эти рекомендации связаны с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В Киевской городской государственной администрации посоветовали жителям столицы иметь запасы как минимум на три суток.

В частности, на одного взрослого человека рекомендуется ежедневно предусматривать:

3 литра питьевой воды ;

10–12 литров технической воды.

В случае масштабных отключений электроэнергии киевляне смогут воспользоваться 155 бюветными комплексами, оборудованными генераторами.

В КГГА рекомендуют заранее позаботиться о базовых потребностях на случай длительных перебоев с электроснабжением. В частности, стоит:

зарядить powerbankи и портативные зарядные станции;

подготовить фонарики и запас батареек;

иметь свечи и продукты длительного хранения, не требующие приготовления на электроплите;

запастись питьевой и технической водой;

позаботиться об утеплении жилья.

Городские власти призывают киевлян заранее подготовиться к возможным длительным отключениям света и водоснабжения из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщила компания ДТЭК.

Текущие отключения света в Украине вызваны не дефицитом электроэнергии, а массированными ударами РФ по магистральным сетям и подстанциям.

В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

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