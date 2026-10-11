В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киеве и Киевской области утром 11 октября ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение было принято по распоряжению НЭК «Укрэнерго».
В ДТЭК подчеркнули, что во время экстренных отключений почасовые графики отключений не применяются. Из-за этого пока невозможно спрогнозировать, когда электроснабжение возобновится по обычному графику.
Об изменениях в ситуации и дальнейших решениях относительно ограничений электроснабжения энергетики обещают сообщать дополнительно.
Накануне, 10 октября, столичные власти призвали киевлян запастись водой, продуктами и другими необходимыми вещами на случай длительных перебоев с электро- и водоснабжением. Эти рекомендации связаны с усилением российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В Киевской городской государственной администрации посоветовали жителям столицы иметь запасы как минимум на три суток.
В частности, на одного взрослого человека рекомендуется ежедневно предусматривать:
- 3 литра питьевой воды;
- 10–12 литров технической воды.
В случае масштабных отключений электроэнергии киевляне смогут воспользоваться 155 бюветными комплексами, оборудованными генераторами.
В КГГА рекомендуют заранее позаботиться о базовых потребностях на случай длительных перебоев с электроснабжением. В частности, стоит:
- зарядить powerbankи и портативные зарядные станции;
- подготовить фонарики и запас батареек;
- иметь свечи и продукты длительного хранения, не требующие приготовления на электроплите;
- запастись питьевой и технической водой;
- позаботиться об утеплении жилья.
Городские власти призывают киевлян заранее подготовиться к возможным длительным отключениям света и водоснабжения из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщила компания ДТЭК.
Текущие отключения света в Украине вызваны не дефицитом электроэнергии, а массированными ударами РФ по магистральным сетям и подстанциям.
В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.
В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.