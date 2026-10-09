В Укренерго пояснили справжні причини відключень світла

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Поточні відключення світла в Україні спричинені не дефіцитом електроенергії, а масованими ударами рф по магістральних мережах та підстанціях.

Про це повідомляє «Укренерго», зазначаючи, що в загальній енергосистемі зберігається профіцит потужності, який на піках ефективності «зеленої» генерації навіть доводиться спрямовувати на експорт.

Головними факторами вимушених обмежень є локальний енергодефіцит через руйнування об'єктів генерації в окремих областях, нова тактика ворожих обстрілів із прицільними ударами по системі передачі поблизу великих міст, а також постійна загроза для ремонтних бригад через повітряні тривоги та повторні атаки окупантів. Попри складні умови, фахівці відновлюють мережі та закликають українців ощадливо споживати електроенергію в регіонах із графіками відключень задля зменшення навантаження.

Джерело: Укренерго.

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

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