В «Укрэнерго» объяснили истинные причины отключений света

Текущие отключения электроэнергии в Украине вызваны не дефицитом электроэнергии, а массированными ударами РФ по магистральным сетям и подстанциям.

Об этом сообщает «Укрэнерго», отмечая, что в общей энергосистеме сохраняется профицит мощности, который в пиковые моменты эффективности «зеленой» генерации даже приходится направлять на экспорт.

Главными факторами вынужденных ограничений являются локальный энергодефицит из-за разрушения объектов генерации в отдельных областях, новая тактика вражеских обстрелов с прицельными ударами по системе передачи вблизи крупных городов, а также постоянная угроза для ремонтных бригад из-за воздушных тревог и повторных атак оккупантов. Несмотря на сложные условия, специалисты восстанавливают сети и призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию в регионах с графиками отключений для снижения нагрузки.

Источник: «Укрэнерго».

В субботу, 10 октября, в части регионов Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

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