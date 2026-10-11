В Прикарпатье 18-летнюю мать приговорили к семи годам лишения свободы за убийство младенца

В Ивано-Франковской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнюю жительницу Бурштынской общины, которая до смерти избила своего семимесячного сына. Согласно материалам дела, женщина ударила ребенка после того, как мальчик проснулся ночью и плакал, мешая ей спать.

По данным прокуратуры, трагедия произошла ночью 2 марта 2026 года в селе Заднистрянском. Молодая мать находилась в состоянии алкогольного опьянения после употребления слабоалкогольных энергетических напитков.

Когда младенец проснулся посреди ночи и начал плакать, женщина попыталась его успокоить, но вместо этого несколько раз ударила ладонью по голове.

Утром бабушка и прабабушка мальчика заметили, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть младенца.

Пытаясь скрыть преступление, мать заявила, что сын якобы подавился детской смесью. Телесные повреждения она объясняла падением с кровати.

Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся кровоизлияниями в головной мозг и вызванной нанесенными ударами.

Женщину задержали в день преступления, с тех пор она находилась под стражей.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что она самостоятельно воспитывала сына. В суде обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, объяснив, что испытывала значительные трудности с уходом за младенцем и находилась в состоянии постоянного психологического напряжения.

Галицкий районный суд Ивано-Франковской области 8 октября 2026 года признал женщину виновной в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили семь лет лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура

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