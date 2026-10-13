Уряд розширив програму встановлення автономного живлення ще на чотири області

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Уряд розширив програму державної підтримки встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. Відтепер вона діятиме ще в чотирьох областях України.

За його словами, якщо раніше програма була доступна в Києві, на Київщині та Харківщині, то тепер вона запрацює ще в чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській.

"Програма передбачає встановлення обладнання, яке забезпечить роботу освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів у разі відключень", - нагадав очільник Кабміну.

Окрім розширення географії, уряд також удосконалив сам механізм реалізації програми.

Подати заявку від імені співвласників можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи.

Як повідомлялось, станом на кінець вересня у межах програми «СвітлоДім» вже понад 2 800 будинків отримали фінансування на енергонезалежність на загальну суму понад 700 млн грн.

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду 989,1 млн грн для забезпечення багатоквартирних будинків столиці системами незалежного резервного живлення.

Про це повідомив у Телеграмі Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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