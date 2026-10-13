Правительство расширило программу государственной поддержки установки автономных источников питания в многоквартирных домах. Отныне она будет действовать ещё в четырёх областях Украины.

По его словам, если ранее программа была доступна в Киеве, Киевской и Харьковской областях, то теперь она заработает еще в четырех областях: Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской.

«Программа предусматривает установку оборудования, которое обеспечит работу освещения, водоснабжения, отопления, связи и лифтов в случае отключений», — напомнил глава Кабмина.

Помимо расширения географии, правительство также усовершенствовало сам механизм реализации программы.

Подать заявку от имени совладельцев могут ОСМД, управляющие многоквартирных домов, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.

Как сообщалось, по состоянию на конец сентября в рамках программы «СветДом» уже более 2 800 домов получили финансирование на обеспечение энергонезависимости на общую сумму свыше 700 млн грн.

Кабинет министров выделил из резервного фонда 989,1 млн грн для обеспечения многоквартирных домов столицы системами независимого резервного питания.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правительство обновило правила защиты диссертаций и лишения ученой степени.

Пророссийский блогер распространил фейк о «базе наемников» во Львове.

24 марта российские оккупанты совершили массированную атаку на западные регионы Украины с применением дронов-камикадзе. Во Львове один из дронов попал в дом в центре города, начался пожар.

Это нападение стало частью масштабной воздушной агрессии РФ, которая 24 марта охватила несколько областей Украины, включая объекты критической инфраструктуры в тыловых регионах.

Читай нас в