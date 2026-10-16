Украинская певица Мила Нитич рассказала о последствиях приема препаратов для похудения

Украинская певица Мила Нитич рассказала о последствиях применения препаратов для похудения. С помощью инъекций лекарственных средств, применяемых для лечения диабета, артистка похудела на 12 кг.

Однако после завершения курса у певицы возникли серьезные проблемы со здоровьем. Мила Нитич поделилась опытом использования этих препаратов и рассказала об их последствиях.

По словам Милы Нитич, она делала уколы препарата Мунджаро, который предназначен для лечения сахарного диабета. Также она вспомнила об инъекциях «Оземпика» и призналась, что у нее было преддиабетическое состояние. Поэтому похудение более чем на 10 кг оказалось побочным эффектом лекарств. «Я была на грани диабета второго типа», — сказала артистка.

В конце концов, по рекомендации врача Мила Нитич прекратила делать уколы, после чего потерянный вес вернулся. «Я в минусе. Плюс пять килограмм. Я начала делать уколы не потому, что хотела похудеть, а потому, что у меня была инсулинорезистентность. Похудение было побочным эффектом. Это когда у тебя постоянные скачки сахара в крови — это преддиабетическое состояние. Я была на грани диабета второго типа. После того как ты перестаёшь делать уколы, проходит пару месяцев, и у тебя начинается ужасный откат», — поделилась певица.

После того как Мила Нитич отказалась от препаратов, её состояние ухудшилось. У неё начались проблемы с работой органов, а также с желудком. «У меня было очень много разных симптомов после отмены препарата. У меня были проблемы с органами, но больше всего пострадал желудочно-кишечный тракт. Сейчас я нахожусь в периоде «отката», потому что мы приводили в порядок моё здоровье. У меня не усваивался белок, у меня очень плохо стала вырабатываться инсулиновая кислота», — пояснила звезда.

В то же время певица отметила, что и во время уколов она также чувствовала себя плохо. «Последний месяц, когда я делала уколы, было такое состояние, когда ты просыпаешься и не хочешь жить. Тебе так плохо, тело болит, ничего не радует. Я обратилась к врачу, сдала анализы, услышала, что всё в порядке, но нужно прекратить уколы, потому что дальше будет хуже», – вспомнила Нитич.

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Дёмину.

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