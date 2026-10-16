Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от венгерской стороны посетить Будапешт в пятницу, 23 октября. В этот день в Венгрии планируется провести мероприятие, посвященное 70-й годовщине Венгерской революции 1956 года. В то же время украинская сторона еще должна подтвердить участие главы государства.

«Мы получили приглашение. 23 октября состоится мероприятие, посвященное 70-й годовщине Венгерской революции. Президент Украины получил приглашение принять участие. Посмотрим», — отметил Жовква, отвечая на вопрос о возможном визите Зеленского в венгерскую столицу.

Приглашение в Будапешт поступило на фоне потепления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией. Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готовятся провести свою первую официальную двустороннюю встречу в пятницу утром в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Договоренности о времени и месте переговоров были достигнуты после нескольких месяцев обсуждений.

В Киеве рассматривают эту встречу как возможность преобразовать недавнее дипломатическое потепление в конкретные результаты в отношениях между двумя соседними государствами.

«Наши ожидания очень позитивны», — подчеркнул Игорь Жовква.

Он также поблагодарил Венгрию за поддержку продвижения переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По словам заместителя главы Офиса Президента, европейская интеграция Украины станет одной из центральных тем переговоров в Брюсселе.

«Мы открыли четыре кластера, осталось еще два, и мы уверены, что позиция Венгрии и в дальнейшем будет оставаться такой же конструктивной, как и до сих пор», — заявил Жовква.

В то же время Киев стремится расширить повестку дня двусторонних отношений и не ограничивать диалог лишь вопросом членства Украины в ЕС.

«Действительно, пришло время сесть и поговорить», — отметил представитель Офиса Президента.

Таким образом, украинская сторона рассчитывает обсудить более широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между двумя странами.

Игорь Жовква также сообщил, что Украина готова провести встречу с Петером Мадьяром в Киеве. Ранее в числе возможных мест переговоров обсуждалось Берегово в Закарпатье, где проживает значительная венгерская община.

«Он всегда был желанным гостем в Киеве, и мы, безусловно, приветствовали бы проведение такой встречи в украинской столице», — сказал Жовква.

Он добавил, что для переговоров могут рассматриваться и другие места на территории Украины.

Таким образом, возможный визит Владимира Зеленского в Будапешт 23 октября пока не подтвержден окончательно. В то же время предстоящая встреча с Петером Мадьяром в Брюсселе может стать важным этапом в развитии украинско-венгерских отношений, в частности в вопросе европейской интеграции Украины.

Об этом в интервью Euronews рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

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