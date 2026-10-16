Иммунолог Борис Донский объяснил, безопасно ли пить воду после длительных отключений

После длительных отключений водоснабжения вода из-под крана может менять цвет и приобретать неприятный запах из-за длительного нахождения в трубах. В то же время прозрачность воды и отсутствие постороннего запаха не гарантируют её безопасность.

Почему после возобновления водоснабжения следует сначала слить воду, помогает ли кипячение устранить загрязнения и можно ли самостоятельно проверить качество воды, рассказал врач-иммунолог Борис Донский.

По словам врача, качество воды зависит от количества примесей, которые могут попадать в нее еще на этапе водозабора или при прохождении по трубам. После длительного нахождения в водопроводе ее состояние может ухудшиться, в частности из-за контакта с отложениями и ржавчиной.

«Существуют определенные нормы, в пределах которых вода может содержать те или иные вещества, и превышение этих норм считается уже опасным для здоровья. Как вы понимаете, это вопрос количественный, то есть чем чище вода, тем лучше она будет. Определенные примеси попадают в эту воду: она набирает их и во время прохождения по водопроводу», — пояснил Борис Донский.

Иммунолог отметил, что после отключений вода может приобретать характерный цвет и запах из-за контакта с внутренними поверхностями труб. Поэтому после возобновления водоснабжения важно обращать внимание на ее внешний вид и не использовать воду с явными признаками загрязнения.

«Вы часто после отключения воды, даже продолжавшегося несколько часов, наблюдали такое явление: открываешь кран, а из него течет ржавая вода? Это происходит потому, что по трубам прошла воздушная пробка, вода постояла в этих трубах, набралась этой ржавчины, и в первое время её нужно слить. Если вода простояла в трубах еще дольше, то, возможно, она станет еще менее чистой и более грязной», — сказал специалист.

Итак, после возобновления подачи воды стоит дать ей стечь, если она имеет необычный цвет или другие признаки загрязнения. В то же время слив воды сам по себе не гарантирует её безопасности, если загрязнение имеет иную природу.

Борис Донский отметил, что риск заражения через неповрежденную кожу не такой, как при употреблении загрязненной воды. Однако во время гигиенических процедур вода может попадать в рот, глаза или на слизистые оболочки. Поэтому при подозрениях на загрязнение её лучше не использовать для чистки зубов и других процедур, во время которых вода может попасть внутрь организма.

«Я не думаю, что она может быть настолько загрязнена, чтобы передавать инфекцию через кожу. Но если вода неделю будет стоять в стояках и трубах, то не исключено, что в ней будет больше опасных микроорганизмов и она будет сильнее загрязнена», — отметил иммунолог.

В то же время кипячение помогает обеззараживать воду и уничтожать многие болезнетворные микроорганизмы, но не устраняет все возможные загрязнители. В частности, оно не делает безопасной воду, содержащую чрезмерное количество тяжелых металлов или других химических примесей.

«Кипячение дезинфицирует воду. Но если она ещё и ржавая, в ней высокое содержание тяжёлых металлов, то кипятишь ты её или нет — она так и останется грязной. Поэтому стоит её хотя бы через бытовые фильтры пропустить», — пояснил Борис Донский.

Важно учитывать, что бытовые фильтры имеют разные возможности: их эффективность зависит от типа фильтра и конкретных загрязнителей. Поэтому фильтрация также не является универсальной гарантией безопасности воды.

По словам Бориса Донского, определить безопасность воды только по цвету, запаху и вкусу невозможно. Даже прозрачная вода без постороннего запаха может содержать вещества, которые невозможно обнаружить без специального исследования.

«Самостоятельно можно определить, что она непригодна. А определять, что она точно пригодна и её можно пить, самостоятельно не стоит, потому что у вас нет такой возможности. Для этого есть службы, которые работают, они должны регулярно проверять качество воды. И надеемся, что они это делают», — сказал иммунолог.

Итак, если вода после возобновления водоснабжения имеет необычный цвет, запах или другие признаки загрязнения, её не стоит употреблять до выяснения причин. Для оценки качества необходимы соответствующие проверки, а при сомнениях относительно безопасности воды следует ориентироваться на сообщения местных служб водоснабжения и рекомендации органов здравоохранения.

Иммунолог также предостерег от попыток самостоятельно определять причину ухудшения самочувствия после контакта с потенциально загрязнённой водой. Симптомы зависят от характера загрязнения: микроорганизмы могут вызывать кишечные инфекции, тогда как химические вещества могут вызывать другие нарушения.

«Не стоит заниматься самодиагностикой. Любое ухудшение самочувствия может свидетельствовать о том, что в организм попало что-то вредное. Если вода насыщена микроорганизмами, это будут кишечные инфекции. Если в ней содержатся тяжелые металлы, симптоматика будет совсем другой», — подчеркнул специалист.

По словам Бориса Донского, некоторые токсические эффекты могут проявляться не сразу, а по мере накопления определенных веществ в организме. Поэтому не стоит оценивать безопасность воды только по собственному самочувствию.

Если после контакта с подозрительной водой возникли необычные симптомы, следует обратиться к врачу.

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