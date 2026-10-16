Погода в Украине изменится на следующей неделе — когда стоит ожидать улучшения

В ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. По прогнозу синоптика, на улучшение погодных условий можно рассчитывать только на следующей неделе.

По его словам, 16 октября в Украину придет циклон. Он принесет дожди различной интенсивности, особенно обильные на Левобережье нашей страны.

В субботу, 17 октября, дожди продолжатся, но местами их интенсивность уменьшится. Местами будут образовываться туманы. Температура ночью +6º...+11º, днем +11º...+16º.

В воскресенье и понедельник, 18–19 октября, ожидается еще один южный циклон. Ориентировочно он будет двигаться из Турции на юг Украины. Вновь в Украине пройдут значительные дожди, местами с грозами.

«По предварительным прогнозным расчетам, стабилизации погоды ожидаем после 20 октября», — сообщил эксперт.

По его словам, «октябрь ещё подарит тёплые дни золотой осени, но пока зонтики в тренде».

Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постыгань.

Погода на выходных удивит контрастами: от дождей до +26 градусов тепла.

Погода в Украине 13 октября: дожди, туманы и заморозки на западе.

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